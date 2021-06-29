寶寶大過天｜馬國明未有時間睇「電視大戰」︰會留意《大叔的愛》

撰文： 李婉文 最後更新日期： 2021-06-29 20:15

馬國明（馬明）於周二（29日）出席《寶寶大過天》宣傳活動，馬明剛從內地回港，近來他密密在內地「搵錢」，他笑言是「搵啲生活費」。所以跟湯洛雯（Roxanne）蜜運中的馬明就被迫與女友經常分開，他說：「佢又開工，佢又忙，其實我返嚟已經好快要拍劇，要準備，所以其實大家都忙。（好少見會好掛住對方？）OK嘅，而家科技發達嘅，可以facetime。（所以成日喺IG放閃？）其實都冇乜，我哋都唔係成日都po嘢，我哋都冇乜po過合照。」

馬明出席活動時，提起女友Roxanne就顯得非常甜蜜。（梁碧玲攝）

馬明在劇中有一個可愛的女兒，被問到會否想早日成家立室，他笑說：「我都係隨緣啦，順其自然啦，同埋而家忙得好緊要，佢（Roxanne）拍完呢個佢都有兩套劇等住要開，所以要再研究吓啊大家。（有冇呢個打算？）研究吓啦，有嘢話畀你聽啊！」馬明給人感覺隨和，他笑言覺得自己將來卻不會是一個太縱容小朋友的爸爸，「我都會對事啦，有時唔可以縱壞啲小朋友，小朋友某程度上係需要適當嘅罰嘅。」

馬明不希望將來的小朋友是「港孩」。（梁碧玲攝）

ViuTV近來的攻勢凌厲，綜藝有《調教你MIRROR》，劇集又有《大叔的愛》，被問到他有沒有留意《大叔的愛》，他表示：「其實我啱啱返嚟，我又未係好留意住。其實我都會（留意）嘅，唔同嘅劇集我都會睇嘅，唔係一定自己TVB嘅劇，其他嘅劇我都會睇人哋有冇啲好嘅地方，或者唔好嘅嘢，我都會睇。」

雖然Roxanne跟馬明不是經常在社交平台po相放閃，不過就常在IG有互動。（IG@roxannetong）

另外，馬明當年曾與TVB五位當家小生組過「奧運六星」，雖未算是男團，但也似是一個期間限定的組合，會否見到MIRROR就想起當年，馬明表示：「好耐啦！咁唔同！我哋嗰時唔係一個唱歌嘅團隊嚟嘅，純粹係宣傳奧運嘅一個組合啫，我諗係完全兩樣嘢嚟嘅。（有冇留意佢哋？）有啊！MIRROR我都有留意，仲有個ERROR㗎嘛！（最深刻邊個？）深刻嘅都係姜濤，因為好多報紙雜誌都會提起佢。」

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