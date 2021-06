撰文: 李婉文 最後更新日期: 2021-06-27 21:00

現年33歲的Jessica C.曾在模特兒界紅極一時,她自從為老公安志杰誕下一女一子之後,主力照顧家庭,但仍不時會更新IG。日前,她在IG貼出一輯寫真照,是跟大女Tessa和細仔Elvis一起影的。見到Jessica C.保養得宜,跟十年前分別不大,而最令粉絲們關注的,是她的女兒Tessa,事關5歲的Tessa化了妝,打扮起上來,簡直就像是小公主一樣美,跟平日搞怪活潑的她非常不同。而Elvis也遺傳了父母的優良基因,已經是一個小帥哥。Jessica C.留言寫道︰「Precious moments. Let’s just pretend they’re always this well behaved.(珍貴的時刻,我們一起假裝他們平時都是這樣乖巧)」。

點擊下圖看Jessica C.和安志杰一家人的溫馨照片︰

