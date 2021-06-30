TVB《刑偵日記》鬥ViuTV《大叔的愛》　開電視同時段搵美少女硬撼

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-06-30 11:00

香港電視大戰最近展開新一章節，無綫（TVB）和ViuTV兩個電視台在晚上9點半黃金時段均安排重頭劇於周一（28/6）播出，TVB方面是王浩信、惠英紅和姜皓文主演的《刑偵日記》，主打懸疑驚慄，而ViuTV方面則是黃德斌、MIRROR成員Edan（呂爵安）和Anson Lo（盧瀚霆）主演的首套港產BL劇《大叔的愛》。

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雖然觀眾焦點放在ViuTV和TVB身上，但不代表他們的主要競爭對手──香港開電視「捱打」，原來香港開電視在晚上9點半亦有安排劇集播出，這套劇集更是雲集俊男美女，它便是內地古裝劇《長安諾》。

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《長安諾》於2020年9月10日在騰訊視頻首播，全劇共56集，由成毅、趙櫻子、韓棟、梁婧嫻、韓承羽和楊超越主演，講述趙櫻子飾演的「賀蘭茗玉」如何從天真少女成長為心繫家國的太皇太后，又如何與成毅飾演的九皇子「蕭承煦」和韓棟飾演的三皇子「蕭承睿」展開一段相互糾纏的三角關係。當然，全劇最吸睛始終是火箭少女101前成員楊超越，首次古裝Look亮相的她便獲大讚極度驚艷。

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