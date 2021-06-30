當四葉草碰上劍尖｜與小儀當年穿同款T恤客串　森美睇番打晒冷震

撰文： 趙允琳 最後更新日期： 2021-06-30 18:30

2003年的熱播青春偶像劇《當四葉草碰上劍尖時》近日於TVB深宵時段重播，觀眾除了可以重溫一眾主角們唐詩詠、陳自瑤、姚子羚及陳宇琛等人的青澀的模樣外，連配角或客串演員都一樣收到矚目。森美今日（30日）上載幾張和好拍檔小儀當年客串劇集的照片，只見兩人穿上同款不同色的T恤，令他不禁打個冷震：「嘩，情侶裝咩！」

森美小儀做足拍檔多年，近年他們開始單人發展，與其他人做拍檔一樣好好睇。（Instagram：@sammy903）

當年森美經常與小儀拍住上，無論拍劇還是主持節目總是出雙入對。兩人18年前拍攝《四葉草碰上劍尖時》分別飾演小販和食客，臉上盡是青澀的味道，而多年後森美重看劇集見到他們分別穿上一件同款的藍色及橙色T恤更是覺得有趣：「好多年前我哋兩個會夾衫著（着），嗰陣時覺得好似組合，應該係咁，過咗咁多年之後而家睇返（番），即刻忍唔住爆咗一句『嘩，情侶裝咩！』#我認是我錯 #情侶裝 #姐弟裝」

森美重看劇集見到他們分別穿上一件同款的藍色及橙色T恤打晒冷震。（Instagram：@sammy903）

黃翠如見到後亦忍不住大讚「好可愛（So cute）」，有網民表示驟眼看森美比小儀高出一大截以為他是193（郭嘉駿），更有網民留言大讚兩人其實好登對，亦有人調侃他們以前像姊弟現在像父女！

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