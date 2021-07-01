那對夫妻│上胎流產年半走不出傷痛　公布再懷孕獲52萬人讚好　

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-01 11:00

台灣人氣網紅「那對夫妻」Kim（林京燁）與Nico（張品筠）日前（28日）在社交平台公布喜訊，成功再懷孕，獲得52萬個網民接讚祝福，黃子佼亦特別轉發恭賀。Nico今日再在社交平台上傳當日告訴丈夫Kim懷孕的影片，當中提及今胎的初步預產期，竟然剛好跟上一胎流產的日子是同一天，令網民非常感動，紛紛猜測是孩子再次回來了。

台灣人氣網紅「那對夫妻」Kim（林京燁）與Nico（張品筠）宣布懷有第二胎，獲52萬人讚好。（Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】 FB）

Kim和Nico因不時在網上分享可愛女兒妮妮的成長片段而爆紅，2019年10底宣布懷有第二胎，取乳名「小林萌」，可惜胎兒不幸於12月7日流產，他們非常難過，粉絲也心疼不已。他們一直期盼「小林萌」會再次回來。

「自從他/她離開我們後，這些日子總是會時常的想起他/她，也許有些粉絲或媒體不知道之前發生的事，所以偶爾還是會問到關於之前二胎的問題，雖然我們都知道是無心的，但每一次被問起其實心裡都還是會隱隱作痛！」Kim在社交平台寫道，表示自己一直在強顏歡笑地安慰老婆，其實自己都偷偷躲起來哭，因為不想影響對方的心情。他為小林萌寫了一首歌《想你呦》，但之後都不敢再聽。

二人年半以來，一直都很記掛失去的孩子，但因為不想影響對方而抑壓情緒。（影片截圖）

Nico今天再在社交平台上傳一段影片，她將驗孕棒放在驚喜罐中，用這個方式來告訴Kim自己成功懷孕，Kim打開罐之後，沒有作聲然後開始默默地流淚，夫妻二人擁抱並一直哭。Nico表示用電話程式計算預產期是12月7日，Kim隨即表示：「他（小林萌）是兩年前的12月7號走的。」然後Kim開始擦眼淚，當日失去孩子，他也哭了很久，但不敢讓Nico知道，所以在她面前都抑壓自己情緒，如今Nico懷上第二胎，他才敢釋放自己的情緒，說出自己當日失去孩子的真實感受，「那天是很黑暗的日子。」而他是唯一見過小林萌的人，兩年來一直想起未能來到人世的孩子，必定非常心痛。

預產期是用最後一次月經來的時間算的，孩子真正的出生日期要到時才知道，Nico寫道：「但真的好像是小林萌告訴我們是他回來了。」不少網民留言有相同經歷，孩子的出生日期也跟上一胎流產的日期一樣，好像孩子用這種方式告訴父母他們回來了。

Nico和Kim等了年半終於迎來二胎，過程非常感動，點擊圖片：