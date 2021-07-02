聲夢傳奇｜冼靖峰名校出身港大畢業　曾是200磅大肥仔為追夢搣脂

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-02 16:00

無綫（TVB）歌唱比賽《聲夢傳奇》於第10集開始進入個人淘汰賽，而冼靖峰（Archie）就憑同Jay Fung合唱R&B版本的《沙沙的雨》贏得23盞綠燈成功晉級。Archie奪得全場最高分，每集都有穩定進步，經過淘汰賽後被視為勇奪三甲的人選，令他人氣急升。不過原來名校出身的Archie曾經是個200磅的大肥仔，為追夢而積極減磅。

現年23歲的Archie在參加《聲夢傳奇》前，於2019年參加過ViuTV《全民造星2》，進行兩輪比賽後跌入復活區，最終60強止步。不過Archie沒有放棄追夢，更跟隨「星格流行音樂學院」創辦人高晨維老師學唱歌。

人氣急升的Archie被外界起底，發現他名校出身，就讀喇沙小學、喇沙書院，還升讀香港大學。另外，他在節目中亦自爆曾經是個200磅的四眼大肥仔，而在個人Instagram中都看到不少減肥前的舊照。雖然Archie仍有包包面，但身形明顯瘦了幾圈。他曾透露因為身形肥胖會影響上鏡，加上為練氣唱歌而每天跑步，更笑言自細已經是個肥仔，故一直以來都Keep住減肥，雖然曾有想過放棄的念頭，但為了追夢仍堅持努力搣甩脂肪。

點擊下圖看Archie的肥仔舊照及靚相：

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