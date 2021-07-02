《性／生活》男主角Adam正面全裸轟動全球　劇迷驚訝：係咪後製？

撰文： 關穎賢 最後更新日期： 2021-07-03 15:53

Netflix限制級情慾劇《性／生活》（Sex/Life）於上周上架後立即引起極大迴響，雖然在爛番茄只獲得31%專業評分，但已成為全球排行榜的冠軍，同時登上香港地區點播排行榜第三位。不用多說，受歡迎的原因當然是劇中有大量全裸情慾場面，不過當中引起最多討論的是男主角Adam Demos在劇中正面露下體的一幕，由於尺寸驚人，讓大批網民歎為觀止！

性／生活｜劇情狗血每5分鐘就有情慾戲 混血女主角獲封最索人妻

《性／生活》上架短短兩日便登上全球排行榜冠軍．（Netflix）

飾演饑渴人妻Billie（Sarah Shahi飾）前度Brad的Adam Demos一露成名，在劇中Adam跟女主角有大量全裸情慾場面。去到第三集，Billie的丈夫為了起Brad底而跟蹤對方去到健身室，在沖涼期間，Brad轉身露出下體，發現尺寸驚為天人。有大批網民在討論區表示看到這一幕都表示驚訝，有人好奇究竟是否特技效果，更有表示目測Adam的下體應該長達25cm：「OMG！是真的嗎？」、「難以置信！」、「是後製嗎？我重播了好多次」。

對於網民的困惑，劇集製作人Stacy Rukeyser接受《Collider》訪問時，透露拍攝時並沒有找替身，但故意賣關子說：「大家都會問是真的嗎？還是假陽具？我可以告訴大家Adam是如何回答，他說『紳士不會說』，所以我們留給觀眾自行相像吧。」另外，Adam在清談節目《Entertainment Tonight》中指得悉要對鏡頭全裸抱著沒大不了的態度，並指拍攝時有親密行為協調員（intimacy coordinator）在場，故感覺非常安心。