Anson Lo、 Edan天橋輕吻　監製爆二人試戲自動波：排戲已經嚟料

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-03 00:00

由黃德斌、盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）主演的《大叔​的愛》，無論是「神還原」日版的細節位、原創「港味」對白抑或眾人的演技，總之每晚播出後都一定引起大批網民討論／回味。第一集播出後，有傳收視高達8.7，唯ViuTV方面不作回應，身為監製的盧思麟(Tommy)接受《香港01》訪問時，認為收視並非他們所能夠控制，所以自己亦未有向ViuTV求證，他又說：「做呢套劇原意係想香港觀眾喺呢一個小時開開心心、忘懷大笑。」

劇中對白如「我都有大枝嘢」、「你真係好x街」夠爆笑，監製盧思麟話無論係花姐或者Anson Lo都好專業，明白只係角色想講嘅嘢，所以從未提出改對白的要求。

在選角方面，Tommy指出由於日版已有很好的基礎，所以他只需要找符合角色設定的演員就可以了。「阿田一定要搵一個鄰家男孩、男女老幼都覺得佢可愛，Edan第一次casting時，我係覺得佢有傻更更嘅男孩，好有親和力，所以佢係非常適合；至於阿牧係要有美男子感覺，都要細心、愁善感，最緊要係嗰種靚，而Anson係好有，所以casting時我都覺得非佢哋莫屬。」

Tommy大讚黃德斌對角色設定做足功課，有時表情做得唔到位，只要稍微討論，對方基本上就可以馬上做到，當中包括同Edan想當年嘅呢一幕。

劇集播出後，Edan零偶包、Anson Lo情深與虐心均獲一致好評，身為監製的Tommy認為二人成功將劇集推向另一層次，又指Anson Lo每次到現場時，已將所有對白、情緒設計好。「佢哋真係拿捏到角色特質，而Anson係感情戲拿捏得好好嘅年輕演員，佢係劇中好多埸口係需要唔開心、憂鬱或者喊，而佢每次都係做足100%甚至係做到120%，有時排戲佢已經嚟料。至於Edan，雖然田一雄呢個角色要有喜劇感，但並唔係我寫出嚟演員就一定做到，呢個好睇演員特質，但Edan係可以，我都同佢講過佢有星爺做喜劇與生俱來身嘅感覺，但花姐叫我唔好講，因為怕佢忘形，但我真心覺得佢係喜劇天份好高的演員。」提到黃德斌的反差萌亦為觀眾帶來驚喜，Tommy表示德斌在答應演出後已開始對角色有一定的設計，至收齊劇本、進行圍讀時，他已完全理解田一雄。「好多時一埋位就已經做到好少女心嘅德斌，完全唔需要試好多次。」

阿牧輕吻阿田呢一幕，唔少觀眾都覺得好虐心，監製自己對呢一幕亦份外有感覺，亦指Anson Lo與Edan的表現令他刮目相看。

問到接下來的劇集可有絕不能錯過時刻，Tommy笑言十分難取捨，希望觀眾睇完15集之後可以再一次好好重溫。「不過自己對天橋嗰幕好有感覺，因為我記得第一次casting時係比呢場戲佢地去做，當時我早咗到，發現有兩個男仔喺樓下試戲，原來就係Anson同Edan，於是留喺車上觀察咗一陣，見佢哋試完又試。到正式casting時，會覺得呢兩個男仔好用心好想演到個角色，嗰次我都已經覺得『係佢哋、中㗎啦』。後來到正式拍時， 佢哋係比casting時再好咗好多，有少少刮目相看。前日播出時有埋音樂等效果，真係好有感覺，唔少人都話呢幕好虐心，其實之後佢哋分手會更加有種感覺，Anson將情緒推到有少少係戥佢心噏。」

監製盧思麟未有留意劇集的收視，強調拍攝《大叔的愛》只希望可以為觀眾帶來開心一小時，並透露接下來各人的感情線發展將會有不少驚喜。（資料圖片）

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