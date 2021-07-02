相隔兩年再度推薦「水克非爾」　鄭秀文：自己試過才敢介紹給大家

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-07-02 20:25

Sammi鄭秀文不時在IG分享生活，還有一些治療濕疹、緩解胃酸倒流以及健康飲食等Tips，每次都引起很大迴響。

Sammi今日又分享好東西。（Instagram@sammi_chengsauman）

今日（2日），Sammi在IG透露最近在學習製作「水克非爾（Water Kefir）」，並在IG Story上載了一小段片段，聽到她在當中提到要使用兩種糖，椰子糖就是其中一種。這一個分享又引起很多網友好奇，紛紛留言問Sammi水克非爾的好處，希望她可以教大家製作等，積極響應。

其實這不是Sammi第一次提及水克非爾，早在2019年，她就曾經分享過，當時也勾起不少網友的好奇心。

Sammi次次一有新嘢分享就會勾起大家的好奇心。（IG截圖）

水克非爾也稱中國菌菇、太陽菌菇、緹比水晶，是一種益生菌的特別組合。在室溫下以糖水、乾水果如無花果和檸檬的果汁中生長一天或更多的時間製作的飲料，是克非爾的一種特例。有研究指出，克非爾含有不少於300種微生物，當中亦包含益生菌，經過試管和動物實驗後更發現克非爾有效抗菌、抗炎、抗氧化物以及控糖作用，對腸道健康亦有幫助，食用方法也有很多，除了沖製飲品之外，還可以製作面膜，不過初服用者可能會出現嘔吐或腹瀉等排毒反應，所以嘗試之前最好先向醫生查詢。

而自製「水克非爾」的過程也非常簡單，首先準備一個容量大的玻璃瓶，倒入250ml過濾水，加入1湯匙糖，1湯匙水克非爾菌混合，最好是有機蔗糖、椰糖，再將這些攪勻，需要留意的是，瓶內要留有三分之一的空間讓水克非爾發酵，48小時後，隔去水克非爾便可飲用，之後重複加糖加水，可長期使用。

Sammi特別向專業人士學習。（IG截圖）