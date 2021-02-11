鄭秀文進行「168斷食法」健康飲食方式　食得飽又可以keep fit！

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-02-11 16:30

樂壇天后鄭秀文（Sammi）不止每日做運動keep fit，更食得健康，即使已經48歲，但依然保養得宜，肌膚緊緻，不時會在社交平台同大家分享健康生活與心得。

Sammi早幾日在IG分享椰菜花炒飯。（Instagram@sammi_chengsauman）

今日（11日），Sammi在IG表示，現在長期都會飲暖水，有助於養生之餘，還能令皮膚變得更好。除此之外，Sammi還透露最近在進行「168斷食法」，差不多一個月的時間，吃得飽又意外地清減了，是一個很健康的飲食方式。

Sammi無論皮膚、身材都keep得好好，有網友更笑言她不需要168斷食，反而應該816。不過Sammi並沒有刻意減肥，只是保持一個健康的飲食方式。（IG截圖）

近年來「168斷食法」非常流行，即一日24小時中，只有8小時可以隨意進食，其餘16小時禁食，只可以飲水。但在進食的8小時內，也不能肆無忌憚地大吃特吃，需要注意攝入的熱量，這樣才能達到健康又能keep fit的效果。除了Sammi之外， 大S徐熙媛、侯佩岑、楊丞琳、昆凌、余文樂、Jennifer Aniston等，都曾採用該方法，相當受歡迎。

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