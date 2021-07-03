碧咸22歲大仔Brooklyn訂婚一周年　豪擲八千萬買7700呎別墅築愛巢

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-03 21:15

英國萬人迷碧咸（David Beckham）的22歲長子Brooklyn Beckham，去年宣布向富二代女友Nicola Peltz求婚成功，但因為受疫情影響，兩人遲遲未能訂下婚期，不過仍然無阻兩人高調放閃，日前Brooklyn在IG Post出與未婚妻的合照，慶祝訂婚一周年，更有報道指他們豪擲1,050萬美元（約8153萬港元）在比華利山莊買下兩層高的別墅，共築婚後愛巢。

Brooklyn Beckham與Nicola Peltz日前慶祝訂婚一周年。（IG@brooklynbeckham）

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據指兩人的新屋座落於峽谷區，可以俯瞰洛杉磯的美景，面積約7,700呎，屋內共有5間臥室、5個洗手間，更設有戶外泳池、健身室、酒窖、桑拿浴室、燒烤區等，應有盡有。整棟別墅設計簡約又充滿現代感，空間闊落，多處採用了落地大玻璃設計，景觀開揚，窗外的靚景盡收眼底！

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Brooklyn因為碧咸大仔的身份備受關注。（IG@brooklynbeckham）

Brooklyn同Nicola自公開戀情到求婚成功一直都備受關注，除了因為Brooklyn的身份之外，Nicola原來亦十分「猛料」。現年26歲的Nicola因為參演《變形金剛4》而為人熟悉，出身豪門世家的她，爸爸是美國億萬富豪Nelson Peltz，身家超過17億美元（約132億港元），媽媽是超模Claudia Heffner，Nicola是名副其實的超級富二代！有傳Nelson Peltz打算資助愛女同準女婿分別在美國及英國舉行兩場豪華婚禮，預計花費約四千萬港元，Nicola絕對是集萬千寵愛在一身！

Nicola出身豪門世家，爸爸是美國億萬富豪Nelson Peltz，身家超過17億美元（約132億港元）。（IG@nicolaannepeltz）