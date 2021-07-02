岑麗香陳自瑤睇童年照認人　張頴康嘆視帝驚人變化：佢整咗好多喎

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-02 22:21

岑麗香（香香）、陳自瑤（Yoyo）同張頴康除了在TVB劇集《寶寶大過天》中飾演爸爸媽媽之外，現實中都同樣已經為人父母，早前他們就大玩「認B Challenge」，透過一眾藝人的童年照，認出相中人的身份。本次挑戰分為三級，由簡單至困難，當中苗僑偉（三哥）、劉德華、梁朝偉、張智霖等都輕易地被認出，更引證了幾位型男果然是自細已經電力十足！

大玩「認B Challenge」！（YouTube影片截圖）

阿Bob細個嗰陣眼大大、下巴尖尖。（YouTube影片截圖）

而林盛斌（阿Bob）的童年照就相當有驚喜，相中的阿Bob眼大大、下巴尖尖，難怪香香都即刻「Wow」，Yoyo更笑言：「呢張要Cap低，以前咁瘦嘅？我未見過阿Bob呢個樣呀，嘩點解會面尖尖變成咁嘅？」不過最令他們意外的竟然是一位視帝的童年照，相中的小朋友雙手插褲袋，擺Pose相當Chok，直至工作人員再三提示，他們才估到相中人的真正身份，但張頴康就笑言變化好大：「嘩佢整咗好多喎，冇理由咁嘅樣！」而Yoyo亦表示：「不過真係一啲都認唔到喎，似咩？真係唔似喎，睇唔到。」

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