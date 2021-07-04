沈月慘被同學排斥難交朋友驚咗返學　熱愛唱歌跳舞想出道做藝人

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-04 14:14

沈月向來有最美星二代的美譽，盡得媽咪邱淑貞的真傳，完美繼承了媽咪強大基因，無論樣貌身材都似足媽咪，由細靚到大，且還愈大愈靚。她除了成為了新一代的IG女神，也是各大時尚品牌的寵兒。最近她就為一本時尚雜誌拍攝封面並接受專訪，大方分享她的私下生活。原來經常成為外界焦點的沈月，卻指自己性格內向，坦言自己一點都不喜歡被人注視。集萬千寵愛於一身的她，在學校內竟然一點也不受歡迎，也很難覓得知心好友。

沈月同媽咪邱淑貞一樣咁靚。

沈月表示她從小學開始，每當放學的時候，就被記者在校門口蹲守，令她覺得反感。後來她的爸媽為她請保鏢，可是卻適得其反令她更突出，上到中學後更因為「星二代」的身份，鋒芒太露而遭到同學排擠，整天總是被同學講他家裡的壞話，逼到她不得不轉校，這些經歷亦令沈月對返學產生了排斥感。

沈月曾為爸爸旗下時裝品牌行騷。

沈月現時正在修讀外國大學的日文和心理學，不過她去年因爺爺身體問題返港，之後就一直留在家中進行遙距教學來上堂。沈月直言自己很害怕返校，因為即便是在國外也有人認識她，令她很難可以交到知心好友，同時又會遭遇外界不友善的對待，所以她寧願做宅女待在家中。雖然她指自己性格內向，但原來她熱愛唱歌跳舞，當談到自己的夢想時，甚至表示想出道做藝人，正式加入娛樂圈發展，又或者選擇時尚方面的工作，因為她好喜歡幫自己設計造型。她又希望能幫助孤苦無依的孩童，當一名志願工作者。

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