Anson Lo專屬排舞室變期間限定展覽館　5大打卡位神徒不能錯過

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-04 21:51

本月7日是MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）的26歲生日，神徒為佢準備嘅生日應援一浪接一浪，當中以尖沙咀嘅巨型廣告最為吸晴。

神徒應該對AL2排舞室不會感到陌生。(影片截圖)

AL2排舞室將一連四日變成Anson Lo展覽，並開放予神徒打卡，機會難得。（劉智源攝）

為了可令更多人神徒了解教主，後援會特意租下Anson Lo經常使用的排舞室，舉辦名為「Stand By You」的展覽，負責人Annie表示：「去年教主生日曾經開放過一小時，當時沒有大規模的佈置，但大家都已經好興奮，彷彿與教主於平行時空相遇。所以今年決定再度舉辦，一連四日，每場30個，名額900個，之前開放登記時差不多1小時就滿額了。」據悉教主的TG Group約有1.2萬名神徒，而入場名額只得900個，競爭可說是十分大。

入場嘅神徒都會收到限定的紀錄品。（劉智源攝）

「Stand By You」展覽將一連四日舉行，每位入場嘅神徒所獲得的紀念護照、抽獎登機證以及生日主題手幅全是期間限定，十分珍貴。日前小虎隊為Tiger(邱傲然)舉行相展，獲正主親身到場應證，問到Annie會否邀請教主到場打卡，她說：「主要目的是神徒活動，但如果教主想參與無任歡迎，但要睇經理人公司能否安排。」Anson Lo今年歌影視全面發展，Annie亦想藉此機會希向他送上祝福：「最緊要開開心心做自己，演藝路上有神徒做你的最強大後盾。」展覽今晚7時開始，第一位入場的何小姐帶同Little Anson到場打卡，十分雀躍，她表示已預備好充足的「彈藥」買紀錄品，又表示如果不設限購，應該全部買晒。

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