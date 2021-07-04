終末的女武神｜印度神濕婆被相撲手狂炳　教徒不滿感侮辱要下架

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-07-04 21:30

Netflix新上架動畫《終末的女武神》，在港上架後，旋即登上首位，人神大戰看得觀眾大呼過癮，不過該動畫在印度卻慘遭滑鐵盧，原來印度毀滅之神濕婆，在該作品中也有登場，但卻被日本相撲手打到斷掉3隻手，身受重傷，被印度網民指侮辱了他們的神祇，最終動畫要下架收場。

濕婆是印度三大神之一。（影片截圖）

《終末的女武神》故事背景是每隔1千年，眾神會投票決定人類能否繼續生存，最終以13場人神對決，決定人類未來命運。在第一季動畫中，分別是呂布戰雷神索爾、亞當戰宙斯、佐佐木小次郎戰波賽頓、開膛手傑克戰海克力士，打鬥過程節奏明快，完全滿足到官能刺激。但之後來到第2季開場，由雷電為右衛門，大戰印度神濕婆，卻遇上了阻礙。

印度神濕婆大戰雷電為右衛門，竟然被打到斷手。（網上圖片）

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濕婆是印度三大主神之一，跟梵天、毗濕奴齊名，而智慧之神象神就是濕婆的兒子，濕婆是毀滅之神，擁有四隻手、額上另有一眼睛，能發出毀滅宇宙的神火，深受印度人信奉。至於動畫中的對手雷電為右衛門，被譽為日本最強的相撲手，職業生涯戰績是254勝10負，在日本確是在歷史留名，但跟濕婆對比始終不在一個層次，偏偏動漫中濕婆陷於苦戰，不但被雷電踢面，之後更被打斷了3隻手，雖然最後仍能慘勝，但印度網民已經覺得信仰受到侮辱，最終該作品在印度也要下架，相當可惜。

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