ViuTV舉辦運動會對撼TVB　鄧麗欣做教練MIRROR ERROR參加泳賽

撰文： 邱愛霖 最後更新日期： 2021-07-05 02:30

東京奧運會將於7月23日開鑼。近日有報道指，獲得電視轉播權的無綫（TVB）為與ViuTV爭廣告，動員逾百名藝員製作《明星運動會》，周日（4日）已正式首播。而ViuTV方面亦不輸蝕，據悉早前已秘密收集旗下藝人的運動強項，揀選出精英後，最終決定落實搞排球賽，並由主演劇集《男排女將》鄧麗欣（Stephy）再任教練，夥拍MIRROR和ERROR一齊打男排，而節目將於日內拍攝。

MIRROR。（資料圖片）

有指Stephy爽快答應邀請。問到是否再任男團教練，Stephy透過經理人公司回覆傳媒，表示詳情要等ViuTV方面公布。

鄧麗欣（Stephy）主演《男排女將》大獲好評。（資料圖片）

另外，據知ViuTV方面亦有意聯同阮小儀大搞男女混合泳賽，除了MIRROR和ERROR外，更有沈殷怡及練美娟等新一代美女參賽，十分吸睛。而報道指，ViuTV的運動會節目將安排於8月推出，避開與TVB正面交鋒之餘，又食正緊接東京奧運會舉辦的「東京殘奧運動會」熱潮，播放時間安排得甚有心思。

ERROR。（《ERROR自肥企画》節目截圖）

同場加映

鄧麗欣王子分手 | 傳男方早已搭上造型師新歡 無意結婚致情斷？

鄧麗欣王子分手 | 回顧兩人愛情之路 5月男方來港一周相伴

+ 46 + 46 + 46

調教你MIRROR | 鄧麗欣曾對Cookies感煩厭：錢又要9個人分