香港小姐2021｜大熱花女陳聖瑜起底　做奢侈品統籌：KOL係副業

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-05 19:45

《香港小姐2021》將於9月份舉行，賽前有超過200位女士報名，今日（7月5日）入圍的28位佳麗已經誕生並會晤新聞界。要講28位之中最受關注，以及最有話題的，肯定是今年26歲，任職零售統籌兼任KOL，有「花女」之稱的陳聖瑜（Yvettte）。

陳聖瑜（Yvettte）被封為大熱。（陳順禎攝）

Yvettte接受《香港01》訪問時表示，自己在一間法國奢侈品集團擔任零售統籌，她說：「即係有啲咩事sales都會come to me，或者係做開舖統籌。」她表示在這間公司工作了三年：「職位聽落好似好高，收入就正常打工仔水平啦，哈哈，所以我都好努力做唔同嘢。做KOL只係副業，公司都好支持我，有時出post仲會問吓我意見。」

陳聖瑜（Yvettte）談吐都好好（陳順禎攝）

陳聖瑜（Yvettte）笑說自己「經驗老到啲」。（陳順禎攝）

被捧為比賽大熱，她就十分謙虛的說：「其他佳麗仲有好好嘅一面未俾大家發現，我都開心大家咁講，但係其他佳麗都有好好嘅地方。」她在訪問中就指，比起其他佳麗，自己優勝之處就是經驗多：「我又做咗幾年嘢，（年紀）又比較大個啲，經驗老到啲，哈哈。」

「花女」陳聖瑜（Yvettte）勁上鏡。（IG圖片）

睇「花女」的IG就發現她被不少圈內藝人追蹤，原來她與2018年香港小姐冠軍陳曉華（Hera）也份屬相識。她說：「我喺大學都有兼職model工作，當時大家都認識大家。」有沒有擔心自己會被爆整容等黑歷史？她回答：「我都明白會有呢啲情況，唔會覺得係太大問題。（驚唔驚俾人話整容？）唔驚，我都冇整容。我驚動刀，所以唔會諗。」

外形先贏一仗。（資料圖片）

戀愛方面，她就表示自己與前男朋友分手了，現時是單身。她說：「之前大家都返工，所以一放假就會同前男朋友出去玩，佢仲係攝影師，好支持我post靚相。」問到分手原因，她就只說：「呢個就唔方便答啦。」

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