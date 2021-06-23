香港小姐2021｜Chloe爆粗算好小事　重溫當年眾港姐參賽黑歷史

撰文： 黃梓恒 最後更新日期： 2021-06-23 07:00

《香港小姐競選2021》在今個月密鑼緊鼓招募參賽者，昨日經過一輪篩選後，最終有28位參賽者可以進入下一輪賽事，其中早前被爆出真性情大爆粗口的Chloe Leung（梁允瑜）亦有份。早前網上流傳兩條Chloe的短片，兩段片中的她都是對住鏡頭瘋狂爆粗喪鬧，且十分流利。有指Chloe於大學year 3與前度分手後，曾經發生過一段小風波，所以估計Chole在片中爆粗喪鬧的對象是該位前度。

點擊睇Chloe爆粗

+ 7 + 7 + 7

其後，她在IG story回應有關自己爆粗一事：「感情事從來不是我擅長，過去的不能抹掉，人大了學懂感激，要好好感謝過去讓我受傷的，因為這些讓我成長。感謝報道我的傳媒和各種評論，讓我有機會重新面對過去嘅自己，這個過程，我相信是我人生重要的一課，學習變得更好成。為一個更好更成熟的梁允瑜。」

「爆粗港姐」她並不是第一個，早年馮盈盈在參選也被封為「爆粗港姐」，其實不少佳麗在參賽時也曾經被爆出「黑歷史」，不如立即帶大家重溫一下！

+ 8 + 8 + 8

即睇28位有份入圍的參賽者：

+ 8 + 8 + 8

+ 8 + 8 + 8

同場加映：香港小姐2021｜亞軍靚過冠軍定律係真？ 數返近20年又好似有道理