香港小姐2021｜18歲混血兒施茉莉起底　爸爸做工程師只拍過一次拖

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-05 22:15

《香港小姐2021》新鮮出爐的28位入圍佳麗今日（7月5日）今日首次會見傳媒，以往每屆都會有不少海外或者混血兒佳麗，2020年謝嘉怡還當選了冠軍。今年都不例外，有18歲的中德混血兒施茉莉（Jasmin）做代表。

施茉莉（Jasmin）是今屆最年輕參選佳麗。（陳順禎攝）

施茉莉（Jasmin）接受《香港01》訪問時表示，爸爸為德國人在香港蜆殼石油公司擔任工程師，而媽媽則是香港人，並已在香港居住了4年。雖然Jasmin是中德混血兒，但粵語一點都不差。她說：「我之前住過好多國家，所以識英、德、荷蘭、西班牙、中文五種語言，平時鍾意去行山、沙灘、打藍球同埋彈鋼琴。」

Jasmin好鍾意做運動。（施茉莉IG圖片）

18歲參加香港小姐，她透露目的是增加自己的見識，且更不抗拒當選後留在娛樂圈中發展。她說：「都想嘅，但係我未決定個career，所以睇吓點啦。我覺得可以stay喺香港（耐）少少，因為可以later（遲啲）讀書。」並說得到家人支持參加香港小姐。

施茉莉（Jasmin）也是今屆最高參選佳麗，有178cm高。（陳順禎攝）

問到戀愛事，她就略為有點尷尬，說：「拍過一次拖，16，17歲啦。」並表示只是puppy love。喜歡什麼樣的男性？她回答：「我細個好鍾意Justin Bieber，而家就鍾意Tom Holland，覺得佢好靚仔。」有什麼揀偶條件？她說：「夠高、幽默、聰明。」多高？「同我差唔多高啦。」矮過她可以？「唔知呀，呢個要諗一諗。」不過Jasmin有178cm，對香港男士來說應該就有點難度了。

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