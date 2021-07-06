香港小姐2021｜去Staycation取代海外拍攝　佳麗入營隨時被淘汰

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-06 07:30

《香港小姐2021競選》將於9月份舉行，今日（7月5日）28位候選佳麗會見傳媒。《香港小姐2021競選》統籌經理何小慧和項目統籌顧問鍾子綸接受《香港01》訪問時，就表示今年競選會有新安排。

《香港小姐2021競選》統籌經理何小慧和項目統籌顧問鍾子綸。（陳順禎攝）

何小慧：「今年有啲唔同，人數係特別多，因為今年係會有semi-final。」鍾子綸：「今年規模大咗，人數都多咗，亦都加插咗啲環節。」她們也表示，今年會新增一個為期兩星期六集的節目，安排28位候選佳麗去Staycation，以取代以往的海外外景。她說：「下星期佢哋就會入營，好似Staycation咁，訓練營同埋淘汰都會喺嗰度發生。」

《香港小姐2021競選》28位候選佳麗。（陳順禎攝）

她們透露，也會有以往慧妍雅集的港姐以及藝人港姐擔任導師參與訓練營，不過淘汰方法以及人數，她們就賣了一個關子。28位候選佳麗一齊相處近一個星期，會否怕多是非？何小慧：「唔驚得咁多㗎啦，再加上今次Cynthia（鍾子綸）今次係做女教官，所以會嚴謹咁對佢哋。」鍾子綸：「將佢哋優點發放晒出嚟。」她們也透露，將於西貢一間新開的酒店進行訓練營。

今屋質素好高。（陳順禎攝）

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