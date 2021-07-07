刑偵日記｜黃智雯與男友有共識　唔擔心做高齡產婦：高齡咗好耐啦

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-07 20:00

《刑偵日記》女主角黃智雯 (Mandy) 在劇中所飾演的角色游雁星是一名女拆彈專家，性格敢愛敢恨，外剛內柔，對Mandy來說這個角色最難的地方就是要挑戰體能。她表示：「之前拍《飛虎》時，我係一下掌上壓都做唔到，今次呢個角色又要成日着背心，我收到劇本就喺開拍前早4-5個月去健身，一星期去做三次Gym，食得好清，食雞胸肉、蛋白嗰啲，可以講係我人生食得最健康嘅半年，真係唔敢鬆懈。」而拍這套劇最難忘的，就是拍爆炸場面：「每次都嚴陣以待，要着住套防爆衣有成80磅重，喺炎夏拍都幾吃力。不過都好訓練到我嘅毅力同能待，每次拍完個膊頭位都好痛，train到我嘅意志力。」除了爆破的危險鏡頭，她與王浩信的感情線亦特別難忘：「一段幾浪漫嘅愛情故事，係好唔現實嘅，明知佢個人格有限期，彼此精神交流幾刻骨銘心。」

Mandy與王浩信在劇中有感情線。(劇集截圖)

Mandy近年先後獲得多個人氣女角色以及潛質女藝人獎項，當中包括於2018年憑住劇集《三個女人一個「因」》飾演患有三重人格的大律師方以因，獲得「星馬雙料視后」以及「雙料民選視后」殊榮，亦多次於萬千星輝頒獎禮中獲提名最佳女主角，可是至今仍未能成為無綫視后。問到想不想贏得視后？Mandy坦言：「唔否定拎到獎項係開心嘅，獎項對演員係好大嘅鼓勵同愉悅。不過作為演員控制唔到得獎與否，我依家追求角色嘅滿足感，如果得到觀眾認同會好滿足。」

提到連她的後輩蔡思貝都拿了視后一獎，她遲遲仍未獲獎，可會覺得是差些什麼？對此，Mandy說：「唔會覺得係差啲咩，反而覺得所有嘢都係timing，真係要睇天時地利人和配合，我等待緊一個再令我發光嘅角色，一個可以同觀眾連繫嘅角色。依家我只能夠做好每一個角色。獎項anytime攞到都係開心嘅，但係我更着重好劇本嘅追求，同埋享受演戲嘅滿足感。我之前啱啱做完舞台劇，對我係幾大嘅衝擊，係我所響往嘅一個好班底，可以提升我嘅演出，好想每年都可以演一次舞台劇。今次《刑偵》都係一個好好嘅班底。」

Mandy曾獲雙料星馬視后殊榮。(資料圖片)

隨住多個電視台的崛起，TVB與其他電視台的收視大戰一觸即發，問到Mandy有無壓力？她說：「演員唔會話有好大壓力，拍劇時已做好自己本分。其實有競爭係好事嚟，最緊要有選擇，我都有睇其他台，大家吸納唔同觀眾，走緊唔同嘅方向，係良性競爭。同埋收視只係其中一個計算方法，除咗電視，仲有好多平台可以收睇。」另外，對於曾志偉與王祖藍回巢變革對她的工作安排有什麼影響？Mandy表示：「對我唔係太大影響，我主要拍劇。兩年前做過真人騷去跳舞，我幾有興趣，幾enjoy，如果有機會想公司開下啲真人騷，可以畀觀眾睇到演員真實嘅一面，做返自己，而唔係演飾一個角色。」

Mandy曾演出跳舞真人騷。(節目截圖)

Mandy與胡說八道會一班姊妹感情極好，她們當中胡杏兒已生了三個，豹嫂胡蓓蔚與豹哥單立文十分恩愛，施嬅又已經定了婚，問到Mandy心不心急想結婚生BB？她說：「我唔心急，係佢哋心急多啲，佢哋會好想見到自己啲姊妹過得幸福。我自己對依家個節奏幾舒服，唔使追住大家嘅尾巴要做啲咩，男友都ok，有共同方向，大家都有共識。下年就係我哋拍拖10年，彼此之間仍然有講唔盡嘅話題，唔會話覺得厭覺得悶咗。」至於可會怕成為高齡產婦，Mandy直言：「高齡咗好耐啦，我覺得生BB係一個好大嘅責任，唔想好輕易去對待，唔想見人有我有咁樣，最緊要係知道自己想要咩，我抱隨緣心態。」

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