鍾舒漫長文反駁陳潔玲：衰到咁嘅女人真係第一次見

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-07 00:10

鍾舒漫與陳潔玲今日各自在IG連環出PO展開罵戰，是非沒完沒了。(ig圖片)

陳潔玲（Christy）和鍾舒漫（Sherman）早前合作投資防疫產品銷售，但最後因錢銀問題而鬧上法庭。今日（6/7）陳潔玲在IG發文指受到鍾舒漫男友林灝軒（Steve）滋擾，直斥對方是「廢物」，並謂「你私底下啲猥瑣嘢我都費事喺度講了，你知我知全行都知」最後更發誓上述說話句句屬實，歡迎對方告其誹謗。

陳潔玲連環「攻擊」鍾舒漫及其胞妹鍾舒祺。（IG圖片）

去到晚上，鍾舒漫（Sherman）接連在IG長文斥陳潔玲，除了指她做善事為了呃like外，又斥她「下三濫懦夫到不得了」以及有精神病。事緣去年陳潔玲曾否認向Steve借祼體寫真集，並謂「女人睇鹹書黎做乜？」 鍾舒漫指如果沒有借書的話，那來還書的動作，她表示:「兩本書係你問Steve Studio借，有人證，你明知兩本書唔係佢嘅，人地有其他攝影師同你傾左幾次關於出寫真嘅事，覺得你認真先借俾你，點知你原來係用嚟老屈Steve。」

陳潔玲曾在庭上表明願意和解。（葉志明 攝）

由Steve影樓所借出的寫真上，除封面有裸女外，亦寫有「Nude Model Pose Book」字眼，在陳潔玲借書前，曾有人建議她考慮清楚，但她取走寫真後，遲遲不肯交還。「兩本書影返俾人睇係俾你摧殘左，你點用㗎？」鍾舒漫指由於男友的Stuido會涉及視覺藝術專業，所以有寫真並不出奇，「專業人士眼中就係參考書，猥瑣人眼中咪咸書囉。」又斥陳潔玲前言不對後語，根本無法與她溝通。最後鍾舒漫在限時動態中指「衰到咁嘅女人真係第一次見」，又叫陳潔玲唔好再send恐嚇短訊。

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