盛舞者｜錢嘉樂感慨自己老了跳唔郁　舞者開始有人被Out洋蔥突襲

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-07 14:15

無綫全新綜藝跳舞真人Show《盛‧舞者》昨晚播出第二集，正式進入故事以及跳舞模式。今集以「共融」為題，講述多個與跳舞有關的故事。1984年已參加霹靂舞比賽的錢嘉樂感嘆：「呢個世界已經係啲後生仔架喇，我哋老了，郁不到了。我參加霹靂舞大賽時，睇你都未出世，但我又真係想你哋參埋我玩，年輕真好！」另一主持Jace（陳凱詠）坦言在香港做跳唱歌手好難：「我想做多啲跳舞歌，但啲人成日話成本高、又冇人聽，蝕梗錢，結果個個淨係做慢歌，香港人聽歌就嚟聽到冇反應架喇。」又鼓勵大家不要因為年紀大了而放棄跳舞：「跳舞邊有分年紀架？只要你鍾意跳舞，可以跳一世都得。」

錢嘉樂

三位導師包括狄易達、麥秋成與王君馨亦有作深情分享，當中以達仔最感性、最勵志亦最能反映舞者的辛酸：「細個BATTLE親都覺得自己會輸，我就用『紅帽』 勉勵自己，叫自己熱血啲、唔好咁易放棄。因為學Breaking唔係日計，係以年計。學一個動作，可能一年先進步一個圈，要堅持住。平時唔跳嘅人，係幻想唔到嗰種辛苦，係出咗所有力，都未必得到，但唔用力，就冇可能達到。所以要堅持。」麥秋成則展示手上的搶眼紋身「尊師重道」，並指其代表著舞者精神：「跳舞唔單止學肢架動作，而係學嗰種精神。無論咩舞種，堅持精神都係第一！同埋我哋要尊重彼此，起舞並存，呢個係我老師教嘅。」君馨則指主要透過舞蹈感受情緒，並從而將之自由抒發。

麥秋成的紋身。

一眾參賽舞者亦有輪流分享他們的故事。自首集曝光後，八位曾參演《愛‧回家之開心速遞》的無綫藝人備受廣泛關注，包括林浩文（小林）、陳俊堅、簡家麒（Ken）、林子超（Andy）、袁鎮業（Kelvin）、方紹聰（奶仔）、鄭雋熹、陳苑澄（Tania），他們當中有些是做了Dancer後轉行，林子超更是在演藝學院主修現代舞。 他們當中以袁鎮業較為特別，他說：「我以前全職跳舞，因為傷患所以轉咗行，我嘅強項係Jazz同Urban Dance，我嘅長處係腳夠長！」奶仔則自爆在無綫已經11個年頭：「 TVB演員乜都識！我強項係慈雲山大髀王，我肯定係呢度大髀最粗嘅！」Tania坦言參賽只為了找回初心，俊堅則感謝TVB搞跳舞節目。

袁鎮業 Kelvin 因傷患，放棄全職跳舞。

昨晚三位導師亦開始㨂卒，每人可挑選7位心水學員，當中更會開始有人被Out！揀卒準則亦不易過關，各導師先會親身示範高難度舞步，學員需於限定時間內學會該隻舞並將之演繹，然後導師再根據各人表現揀選學員，結果將於今晚第三集揭曉，三位導師數度要經過激烈「競爭」才能挑得心水學員歸隊，還會有「洋蔥」突襲。

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《愛 ‧ 回家之開心速遞》8位隱藏舞林高手：