餵完姜濤再攬魏浚笙　阿正涉嫌自肥？網民：畀咗幾多錢廣告商

撰文： 冼燕珊 最後更新日期： 2021-07-08 10:00

現今香港廣告界吸金力最強的兩位男神，一個是姜濤，另一個是Jeffrey（魏浚笙），各大品牌都爭相找他們拍廣告，因為背後有龐大的港女消費巿場，當大家貼錢去買男神代言的產品時，商台「叱咤903」DJ阿正（黃正宜）竟然可以收錢奉旨跟姜濤及Jeffrey親密接觸、餵食兼攬攬，恐怕已經成為港女公敵！

姜B是港女心目中的男神！（梁碧玲攝）

Jeffrey魏浚笙真係好靚仔！（葉志明攝）

商台「叱咤903」DJ阿正（黃正宜）（網上圖片）

阿正黃正宜收錢奉旨與兩大男神親密接觸！（黃正宜IG）

早前阿正與姜濤一齊拍匯豐投資廣告，劇情安排她餵姜濤食薯片，她在廣告中說：「私有化姜濤，才是最理想的投資。」應該是每個姜糖（姜濤粉絲稱呼）的心聲！

阿正之前在ViuTV節目《膠戰》中已不時藉遊戲自肥，與Jeffrey有身體接觸，她亦不時流露甜滋滋的笑容，由於二人相當有火花，所以不少公司都會找他們兩人拍廣告或孖住出席活動，阿正其中一個YouTube 頻道「加州女孩LA Girls」找來Jeffrey翻拍Edan（呂爵安）的《E先生的連環不幸事件》MV，他亦一口答應。

阿正不時與Jeffrey孖住拍廣告。（阿正IG）

近日阿正與Jeffrey在新廣告中飾演情侶，不僅奉旨攬攬更能打男神心口向他撒嬌！令一眾港女非常羨慕！網民留言說：「嘩阿正你就正啦😂又姜B又Jeffery」、「搏NG咗幾多次」、「阿正自肥可恥，但很有用」、「呀正畀咗幾多錢廣告商」、「開始懷疑你係東華三院啲總理個女」。阿正可以說是最令港女羨慕的女藝人！

點擊圖片睇阿正自肥！

+ 25 + 25 + 25

【延伸閱讀】

MIRROR眼鏡男各有魅力 花美男教主不敵另一位成員形象百變

MIRROR成員生日應援鬥大手筆 姜糖重金打造「姜濤灣」創造話題