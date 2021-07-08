大叔的愛｜Anson Lo浴室之吻神還原　監製親解：點拍先有香港味?

撰文： 鄺鈺瑩 最後更新日期： 2021-07-08 00:00

由日版變成港版，監製盧思麟表示拍攝前，ViuTV的有關部門將故事大綱交到日本電視台，讓對方提供意見。「以我所知拍完係無比日本方面過目。」

ViuTV劇集《大叔的愛》播出首周收視達6.4，創下電視台近來的最高收視。劇中有多個「神還原」細節位獲日版粉絲激讚，如巴士擁抱、紅玫瑰表白、天台爭奪田田之戰以及引起不少話題的浴室之吻。

浴室之吻在「神還原」對白方面，盧思麟表示諗過不少詞彙，最後決定用「大支嘢」。

劇集監製盧思麟（Tommy）接受《香港01》訪問時，謙虛表示「神還原」其實並不是太難，但由於內容由7集擴充至15集，所以在支線上加入了劇情，令全劇更添味道。而在神還原的同時，加入新鮮感以及符合香港觀眾的口味例如Anson Lo高呼「但我都有大支嘢!」一幕，要在幾方面取得平衡，他認為港版在這方面是成功做到。

示愛呢幕都百分百神還原。

「主要是在創作上，看看有多少想跟隨原裝，因為原裝有一定嘅fans，我哋都想睇過日版嘅觀眾，在睇港版時會鍾意呢啲場口，最深刻有兩場，第一係示愛，因為要去試如何做到心心效果，試到啱就再去搵出邊個景拍出嚟會係最好，呢個只要花少少心思、花少少時間就可以解決到；另外就係浴室之吻，好記得幾年前日版呢一幕播出後成為一時佳話，而家嚟到Anson Lo、阿牧呢個角色去講出呢一句，佢到底點講出嚟又可以有香港嘅味道呢?拍攝之前我哋係諗咗幾個詞彙，到拍之前嗰刻先決定用而家呢個version。」

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