林韋辰59歲生日依然保養得宜　人緣超好獲眾星拍片送祝福

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-07-07 22:45

曾是「亞視一哥」的林韋辰入行35年來參演過無數劇集，憑着精湛演技成功令觀眾留下深刻印象。近年林韋辰在《踩過界》、《福爾摩師奶》、《黃金有罪》中的演出都大獲好評，更有不少粉絲大讚他身材同樣貌都三十年如一日，仿如吃了防腐劑一樣，昨日（6日）是林韋辰59歲生日，他特別開Live隔空同粉絲開Party，更獲多位圈中好友拍片送上祝福，包括吳啟華、張耀揚、佘詩曼、陳展鵬、黃宗澤、米雪等等，可見人緣相當好！

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現年59歲的林韋辰熱愛運動，保養得相當好，單看外表完全看不出真實年齡！他曾在接受《香港01》訪問時分享保養秘訣：「飲食上我會食得比較清淡，冇食肉類，多數食蔬菜類，曾經有5年我都係素食者，但後來做好多劇烈運動所以都有食返啲海產類嘅食物，油炸嘅嘢就少食啲。」而在護膚方面，他亦十分注意：「我哋化妝一定要好好清潔皮膚，化妝時用嘅粉撲唔好同人共用呀，洗面時嘅布最好係即棄，洗完一兩次就唔用，咁就可以防止細菌滋生令皮膚過敏，保濕嘅工夫就一定要做。仲有一招我好鍾意用，就係夏天我好鍾意用一盆好冰好冰嘅水，成塊面浸落去，令毛孔自然收縮，就唔使啲化學收縮水！」

林韋辰保養得相當好！（資料圖片）

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重溫林韋辰過往演出：