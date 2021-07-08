盛舞者｜《愛回家》袁鎮業付出9年依然無機會　做藝人窮過舞蹈員

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-07-08 13:11

無綫全新綜藝跳舞真人Show《盛‧舞者》昨晚播出第三集，三位導師包括狄易達、麥秋成以及王君馨在一眾舞者中，挑選屬於自己戰隊的精英。三人輪流作了專業示範後，參賽者便在指定時間內持續努力認真地練習舞步。導師們又與錢嘉樂分享他們心目中盛舞者應具備的條件，認為要表情管理、速度、有型、不可以只係自己跳得好，Freestyle要有個性，團體演出時又要有Team Spirit。 三名導師之後在一眾舞者之中揀選心頭好。

昨晚播出第三集。

曾參演《愛‧回家之開心速遞》的袁鎮業（Kelvin）身陷淘汰邊緣，談到因傷患等原因放棄當全職舞者時更數度哽咽，並落下男兒淚說：「今次呢個比賽好掙扎，因為我真係停咗好耐冇郁。我係好鍾意跳舞，我做全職，但不幸勞損咗，所以我發展咗新道路。我發展咗九年、付出咗九年，頭幾年我好努力操好弗好乾身，但都係冇機會…隨住年紀開始大，我想Pick Up番跳舞，身體暫時都仲未可以同步，但我已經盡咗最大努力。」錢嘉樂聞言即感性謂：「年青就係咁好，有咩心事都可以真情流露，到我呢個年紀會收埋好多嘢架。」幸好狄易達最終選了Kelvin作最後一位戰隊成員。Kelvin得償所願，眾人紛紛擁著他道賀及安慰，場面感人。

場面感人。

事後Kelvin接受電話訪問時，坦言九年的演藝路雖然比別人行得慢，也曾錯失一些機會，但他卻依然沒有失望，因為他覺得反而讓自己多了時間去修煉演技、累積經驗、汲取足夠知識去裝備自己，以最佳狀態抓緊機會。他又指入行初期曾對擔任替身感到反感：「我轉幕前就係想企前啲，想多啲人望到自己。但當我做替身，我係唔需要講對白，只係影我膊頭、背影咁，我會有啲唔開心，因為唔係我鍾意做嘅嘢。」不過他透露最近依然接了一個替身工作，不過卻感到雀躍，因為覺得備受尊重及有很多學習機會。

Kelvin流下男兒淚。

問到Kelvin藝人與舞者何者較艱難，他認為做藝人更複雜，更需要靠自己努力。至於經濟狀況，他坦言當全職舞者時收入穩定，反而當了藝人後有時會入不敷支，不但要靠儲蓄，更試過有段日子「冇畀家用」，幸而得家人支持及體諒：「佢哋都好明白同支持，家人真係好好。」

最後加入咗狄易達戰隊。

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