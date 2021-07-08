劉在錫有望簽好友柳熙烈公司　傳將以近7千萬港元創下合約金紀錄

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-07-08 16:00

韓國「國民MC」劉在錫（劉在石）確定將離開合作6年的FNC娛樂，他之後的去向備受外界關注。早前曾傳出大公司招手已向他招手，或將有機會以超過100億韓元（約6,790萬港元）的合約金創下紀錄。

根據韓國傳媒報道，劉在錫有望簽約好友柳熙烈的公司Antenna（Antenna Music），而公司今年5月亦獲得了Kakao娛樂投資。有傳劉在錫將有機會以超過100億韓元的高額簽約，由於金額高昂，因此業界表示預測合約期或長達5年以上。雖然暫時未有確定的簽約消息，但事件已受到高度矚目。

劉在錫離開FNC娛樂後的去向備受關注。（kukinews）

劉在錫不但正在主持《Running Man》和《玩甚麼好呢?》等人氣節目，亦成為今年《百想藝術大賞》的「大獎」得主。劉在錫更是韓國唯一一人，達成三大無線電視台KBS、MBC及SBS中，每一檔固定主持節目皆播出超過10年的紀錄，加上出道30年來形象正面，因此身價超乎想像。

劉在錫獲頒發《百想藝術大賞》的「大獎」。（daily sports）

有傳柳熙烈豪花過百億韓元簽約劉在錫。（網上圖片）

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