《Running Man》李光洙下車後將加新成員？　劉在錫點名車銀優

撰文： 陳穎妍 最後更新日期： 2021-06-03 19:15

韓國男演員李光洙4月宣布退出《Running Man》後，上月24日完成最後一次錄影，粉絲都好奇會否有新成員加入。早前（1日）節目製作人接受一訪問時，就提及有關想法。

Gary退出《Running Man》後，節目加入了梁世燦全昭旻。（網上圖片）

由於Gary於2016年退出《Running Man》後，節目加入了梁世燦全昭旻，所以粉絲都相當好奇李光洙下車後，新成員加入與否。製作人崔寶弼早前接受傳媒訪問時就回應現階段沒有計劃，但就表示之後會一直關注流行趨勢，不排除有可能再加入新主持。不過對於節目被傳會更着重嘉賓的比重，他則強烈否認。

李光洙早前宣布從合作11年的《Running Man》下車。（SBS）

30日播出的一集《Running Man》，剛好是李光洙下車消息公布後的首次錄影，他當然難免被揶揄。除了被宋智孝和金鐘國等不斷吐糟外，劉在錫更表示要用「下車」做二行詩。向來有急才的劉在錫第一時間就想到「下一位招收的成員；車銀優」，之後亦有提到車太鉉及車仁杓等「車」姓藝人，令李光洙哭笑不得。不過對於提及大勢車銀優的名字，大批粉絲表示舉手贊成！

劉在錫笑言想車銀優加入，令李光洙哭笑不得。（SBS）

似乎粉絲都非常歡迎車銀優加入。（Fantagio）

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