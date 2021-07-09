蘇皓兒湯洛雯張寶兒陪住上位　TVB再有新晉小生獲重任做男一

撰文： 張國基 最後更新日期： 2021-07-09 01:55

TVB後生演員陸陸續續上位，《愛．回家之開心速遞》的周嘉洛喜劇細胞爆棚，暫別《開心速遞》拍古裝喜劇《痞子殿下》，原來另一位後生仔黃庭鋒，亦已經得到上位機會，將會新劇《OPM》做男主角，由兩位靚女蘇皓兒及湯洛雯夾住上位，事業同桃花運都上漲！

今日（9日）有報道指，黃庭鋒將會在關樹明監製劇集《OPM》做男主角，演一位屢次失敗的大學生，因為需要錢投身金融行業，變成金融狂人。關樹明之前在《把關者們》及《救妻同學會》與黃庭鋒合作過，關樹明大讚黃庭鋒形象入屋，希望今次黃庭鋒可以更用喜感，突破自己。

現實中的黃庭鋒曾經在英國留學，踢過學界及區際足球賽，亦曾於國際學校做過體育老師，大隻靚仔陽光氣息濃厚。今次做男主角，獲監製提水要健身，他透露已經做gym練大隻迎接除衫戲份，他更將角色比喻成《華爾街狼人》中里安納度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）一樣癲狂。

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女主角之一的蘇皓兒（Chloe）就讚黃庭鋒nice，希望拍劇多有更多火花，至靚湯就覺得今次選角配搭新鮮，好期待合作。除了兩位靚女，新劇亦都有張寶兒演財經記者，相信劇集可以以青春活力取勝。

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