愛美麗狂想曲｜32歲黃庭鋒演李佳芯繼子　入行5年擲500萬成功置業

撰文： 董欣琪 最後更新日期： 2021-04-15 20:20

在TVB劇集《愛美麗狂想曲》中飾演王麗美（李佳芯飾）繼子軒軒的黃庭鋒，憑着陽光型男的形象令觀眾眼前一亮，不過亦有不少劇迷認為Ali與黃庭鋒完全不似母子，感覺違和，其實現實中兩人的真實年齡只差6歲，的確是似姊弟多過似母子。現年32歲的黃庭鋒自2016年加入TVB以來一直發展順利，去年更豪擲500萬買新屋，入行短短幾年已經成功上車做業主！

黃庭鋒在劇中飾演李佳芯繼子。（IG@tingfung0602）

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劇中黃庭鋒飾演19歲的軒軒，他更爆肌上陣，盡展大隻身形。其實黃庭鋒一直以來都是運動健將，他曾在中學時期到英國留學，熱愛踢足球的他擔任學校足球隊的前鋒，參加過不少學界及區際足球賽，更有機會成為職業球員，他曾在接受《香港01》訪問時透露自己為了學業而放棄：「因為教練係前英格蘭代表隊預備成員，踢過狼隊同阿士東維拉，當時佢選咗我去試腳。但因為英國球壇太大競爭，我覺得我係好熱愛運動，但唔係一定要做球員，當時最大抉擇反而係諗要唔要返香港，最終我揀返香港讀體育系，畢業後就好自然咁去咗教書。」

黃庭鋒在加入TVB初期擔任《體育世界》的主持之一。（IG@tingfung0602）

黃庭鋒一邊修讀碩士課程，一邊兼顧幕前工作，終於在2018年11月順利畢業。（IG@tingfung0602）

黃庭鋒在入行前於國際學校做體育老師，但他因為熱愛幕前工作，所以一邊修讀碩士課程，一邊兼職做nowTV體育節目主持，之後更在2016年轉投TVB，獲安排主持奧運節目，並成為《體育世界》的主持之一。擁有靚仔外形的黃庭鋒由體育主持轉型做明珠台英文生活節目主持，更由2018年起一連主持了五輯《香港原味道》，同年憑着劇集《救妻同學會》在台慶頒獎禮上入圍角逐最佳男配角，雖然最後失落獎項，但就幸運地贏取台慶終極大獎51萬現金大獎及大量獎品，相當幸運！

他在2018年贏取台慶終極大獎51萬現金大獎及大量獎品，相當幸運！（IG@tingfung0602）

黃庭鋒加入TVB五年以來主力負責主持工作，但他在2019年就捲入錢債糾紛，有人在將軍澳電視城門外用黑色噴漆寫上「黃庭鋒欠債還$」，事後他在IG交代事件，直言對於自己同家人無故被抹黑感到非常驚訝，雖然黃庭鋒澄清沒有牽涉任何金錢糾紛，亦沒有賭博或欠債，但亦難免令形象受損。不過黃庭鋒依然備受力捧，不但參與拍攝多套劇集，包括《超能使者》、《七公主》、《把關者們》等等，機會多多，去年他更以500萬買入一個兩房單位，成功置業！