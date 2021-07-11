黑肉美女被批「皮膚黑不討喜」咁反擊　粉絲撐：人美什麼膚色都美

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-07-11 14:30

台灣女星吳婉君7日在Facebook發文槓上網友她原是想展現膚色化黑的化妝法，卻有網民留言：「皮膚黑不討喜」，令她爆氣忍不住反駁：「你才討人厭還很可惡！不管是什麼膚色，都不是生來為了要討你歡心！」

吳婉君說自己不會為了留言玻璃心，但看到欣賞的人被惡言對待，反而更加在意，「我只是很想告訴大家，當我們看到自己不喜歡的風格或是不欣賞的事物，我們迴避就好，只要沒有侵犯到你，你不需要侵門踏戶去攻擊別人，也不用在那邊假好心說：我只是好意提醒你（你怎麼不提醒自己多點教養？）」

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吳婉君也強調審美是很主觀的一件事，「你又不是出錢的客戶，你有什麼資格要求作品的美醜？關你什麼事？」並反諷這些批評的人連品格和品味都沒有。她直言，不管是不是公眾人物，都沒有理由接受惡意批評，更霸氣表示：「你不喜歡我是你的事，我沒有想要知道。」

她說有網友批評她醜或不好看，「我都沒說你這種人出生是一種浪費了，浪費空氣浪費糧食，也不必說公眾人物可接受公評，不管是任何人或公眾人物都沒有理由接受你惡意的批評。不少粉絲力挺

不少粉絲力挺吳婉君，為她心疼認為她真的是天生美，不必理會外界閒言閒語。

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