性感美女獲封台版三上悠亞！IG甜笑相惹網民心動：身材曲線超美

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-07-07 16:00

台灣女星林莎（Lisa）擁有甜美長相與亮麗的外型，也因神似日本女星三上悠亞，因此被網友封為「台版三上悠亞」、「國民初戀」等，而近日台灣疫情持續延燒，演藝圈受到影響，林莎也在Instagram上分享日常美照，不僅好身材完全藏不住，清新自然的風格也讓大批粉絲直呼，「甜到融化了。」

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林莎4日在社交平台表示，當天本來預計10點就要起床做家事，結果睡前窗簾忘了拉開，直接睡到12點，而她也俏皮地說「怎麼有點小開心」。事後她吃個午餐、打掃完、烘完衣服棉被後，時間很快就來到了下午4點，緊接著又要化妝拍業配，「一天就又要過去了。」

不過林莎也在文中透露，當天晚上8點她還要開直播。看似即使疫情衝擊演藝圈，林莎的工作依然滿檔，她也PO出日常美照，只見她穿著一件平口水藍上衣，露出白皙的肌膚，豐滿上圍更是藏不住，招牌甜美笑容和歪頭吐舌的模樣，舉手投足間都散發女神氣息。

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，累積近3萬人按讚，許多人也紛紛留言，「我感覺吃了10顆糖果」、「超美的」、「甜到融化了」、「好想娶回家」、「看妳漂漂亮亮心情也跟著美了起來」、「表情好可愛」、「好像小公主」、「身材曲線超美」、「笑容滿面超喜歡妳的」、「努力加油代言滿滿」。

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