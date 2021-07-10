Anson Lo、Edan答謝粉絲苦候數小時狂派糖　警察到場呼籲人群散去

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-07-10 15:45

ViuTV電視劇《大叔的愛》掀起全城熱話，兩位MIRROR成員兼主演的人氣亦隨之水漲船高，Edan（呂爵安）及Anson Lo（盧瀚霆）周六（10日）受品牌邀請在尖沙咀出席品牌活動，吸引近千名鏡粉撐場，人潮逼滿商場上下兩層，足見MIRROR人氣之強勁。

Anson Lo、Edan合體令媽媽也瘋狂 上緊playgroup都要落商場追星

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兩子為品牌拍攝完畢後相當體貼等候粉絲的辛勞，再度步出店外對粉絲派福利，他們向四方八面的粉絲揮手打招呼兼派心心，Edan又雙手合十向粉絲致意：「辛苦晒！」Edan與Anson Lo很是了解粉絲喜歡什麼，無論是「登神」還是「田牧」CP都頻頻派糖，先是AL頭靠在Edan肩上，二人又互相搭膊頭，互動期間AL更失手打到Edan鼻子，不過粉絲仍舊照單全收，現場尖叫聲震耳欲聾！

點擊下圖觀看「登神／田牧」CP派糖情況：

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最後二人不忘360度轉圈與全場粉絲大合照，出場近五分鐘離去，粉絲亦有序地散去。由於部份粉絲在店舖向廣東道的大門等候希望送偶像離場，所以亦有兩部警車及6-7名警察到場，不時開咪引用《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章）呼籲人群切勿聚集。

點擊下圖觀看警察到場呼籲人群散去情況：