聲夢傳奇︱姚焯菲炎明熹受重用唱主題曲　有人仲搶埋菊梓喬飯碗？

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-11 07:00

現時無綫電視製作的劇集，除了會由劇中演員主唱主題曲或插曲外，例如正在播出的《刑偵日記》和《愛．回家之開心速遞》，其餘劇他歌均會由「星夢一姐」菊梓喬、吳若希和譚嘉儀等星夢歌手一手包辦，但原來這個「慣例」即將會被打破。日前（7月10日）星夢娛樂行政總裁何麗全出席《聲夢傳奇》商場活動，接受《香港01》訪問時就說出了一個秘密。

姚焯菲（Chantel）好可愛。（葉志明攝）

何麗全說：「有啲入唔到決賽嘅學員，我哋都會畀機會佢，個冠軍同佢將來發展係冇關係。今次好可能只係觀眾鍾意佢，但係我哋係睇長遠啲，因為佢哋（學員）都簽晒約，都希望畀機會佢哋。」

炎明熹（Gigi）現場演唱。（葉志明攝）

他又以「香港小姐」做例子，說：「唔一定係冠軍就一定係喺娛樂圈發展最好，今次只係階段性，喺娛樂圈一定會有一個更加長嘅路，所以唔好畀暫時得失影響信心。」他也透露，除了活動「聲​夢Summer Camp」外，已安排了4位學員灌錄了卡通片主題曲。何麗全：「Aska（張馳豪）亦已經幫我哋錄咗劇集主題曲，好快就會出街，另外有4位後生女學員，Chantel、Windy、Yumi、Gigi唱《多啦A夢》，一套好受歡迎嘅卡通。」

「無綫電視星夢娛樂集團行政總裁」何麗全。（葉志明攝）

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