聲夢傳奇︱炎明熹為「未簽約」發言解釋：上次我太暈暈蕩蕩

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-11 12:30

《聲夢傳奇》決賽前夕傳聞滿天飛，先是有傳言無綫（TVB）已內定賽果，再傳炎明熹（Gigi）合約未定，引起各大唱片公司「爭人」，更演變成炎明熹方面為「合約換獎」，最後無綫方面始澄清已一早與15位學員簽了五年星夢合約，眾多傳聞才告一段落。

炎明熹唱歌好好聽。（葉志明攝）

炎明熹（Gigi）昨日（10月7日）出席商場活動，她接受《香港01》訪問時便說：「今日見到好多Fans，覺得好興奮，緊張係有少少，你見我啲手汗多到滴落個手臂，哈哈，再加上天氣咁熱，手汗就更加多。」

炎明熹表示緊張到出手汗。（葉志明攝）

問到對奪冠有沒有信心，她回答：「攞到經驗最重要，冠軍真係唔係最重要。」早前因為合約，鬧出一個小風波，更需要無綫主動出聲明解畫，表明15位學員已經簽約。炎明熹（Gigi）就為早前「未簽約」的發言解釋：「因為上次我太暈暈蕩蕩，唔知自己做緊啲咩，所以我自己講咗出嚟，我自己都好搞笑。呢件（簽約）最主要都係屋企人幫我處理，所以我自己都唔清楚。」記者再追問有關細節，她亦回答：「真係唔係幾清楚，所以都係交返畀公司同屋企人。」

聽聞好多唱片公司都對炎明熹好有興趣。（葉志明攝）

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