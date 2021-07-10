單對單︱陳秀珠哭訴21年前決意做單親媽之苦：佢想知爸爸身份

撰文： 陳栢宇 最後更新日期： 2021-07-10 23:44

黎芷珊主持的無綫（TVB）節目《單對單》今晚（10/7）一集請來陳秀珠擔任嘉賓。節目中，陳秀珠便大談逾20年的單身生活，她坦言起初是想找個伴甜蜜到老，但感情事實在太麻煩：「我覺得夠皮喇！其實我早期都試過，我諗冇人知，我曾經訂過婚，中學畢業嘅時候，因為佢要去外國讀書，佢想定落嚟，我都應承咗。」可是，她最後卻因為五光十色的生活而放棄這段感情：「我要同佢道個歉。」

陳秀珠講起擔任單親媽媽的重擔時講到喊。（電視畫面）

提到陳秀珠21年前決意誕子做單親媽媽，她便一時感觸，更要用紙巾拭淚：「我以為咩都搞得掂，但原來喺小朋友嘅立場嚟講，佢哋真係有所缺失。我都有問過佢，我問係咪同媽媽好好，媽媽可以照顧你一切，冇爸爸都得，佢話『呢個只係你認為啫』。」至於兒子有否問過生父身份，她說：「佢細個仲OK嘅，佢話唔使畀佢知，其實我每個階段都有問佢嘅，可以話係試探佢，細個佢話冇嘢，有時，佢睇電視會話，『呢個爸爸好衰，好彩我得媽咪』，反而而家佢大咗，佢想知，但係我覺得唔需要。」因為對方已經是成年人，可以自立，沒有必要靠父親。

至於陳秀珠會否再做當年決定，點解下圖觀看答案：