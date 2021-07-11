洪永城婚禮現場宣布造人成功　自爆六、七擊就成功：冇諗過咁快！

撰文： 賴家杰 最後更新日期： 2021-07-11 13:57

洪永城（Tony）與梁諾妍（Inez ）今天（11日）在香港尖沙咀玫麗酒店舉行婚禮，一對新人在中午十二時接受傳媒訪問，Tony見傳媒時勁興奮跟大叫說一聲：「多謝晒各位。」另外Tony都應邀傳媒要求嘴老婆一啖，但在錫之前Tony幽默回應：「畀啲氣氛嚟先。」然後便與老婆接吻，好讓傳媒們拍下最美一刻。

洪永城婚禮現場宣布造人成功。（葉志明攝）

提到昨晚（10日）心情，Tony透露心情相當緊張：「其實我琴晚冇瞓過，好緊張，背緊愛的宣言。」在說愛的宣言二人更哭起來，Inez直言Tony是唱了一首歌，Tony在訪問期間即場表演：「屯馬開通真的很興奮，之後佢就關門。咁唱咗《分分鐘需要你》，都有練過，其他就無謂獻醜啦。」Inez認真說：「唱完歌就愛的宣言，佢想喊想喊咁講，我都感動。」

Tony在接新娘時候笑言很輕鬆，姊妹們都錫住一班兄弟。（葉志明攝）

在玫麗酒店舉辦婚禮也不便宜，Tony笑言沒有7位數字：「六位數啫，六位數啫，未到七位數」，不過重點並不是婚禮用到多少錢，他有一個好消息公布，Tony說：「呢個好消息終於可以同大家講，除咗希望做個好老公，都想做個好爸爸，有咗差唔多四個月到。」

好Sweet呀。（葉志明攝）

二人坦言生小朋友是計劃之中，Inez說：「由二月求婚，除咗結婚，我哋都想要小朋友，其實3月4月都快，試咗兩個月，冇諗過咁快。」被問到是否一擊即中，Tony表示：「我諗六、七擊掛，其實都想做爸爸好耐，係時候組織一個家庭。」

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