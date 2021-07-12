香港小姐2021｜負面新聞纏身？　梁允瑜淚灑當場：希望畀啲空間我

撰文： 林迅景 最後更新日期： 2021-07-12 17:43

《香港小姐2021競選》今屆28位候選佳麗將於明日（13/7）入住西貢酒店接受為期10日的訓練營接受挑戰，今日（11/7）大會更邀請了傳媒到酒店訪問，同時《We Miss Hong Kong STAY-cation晉級賽》的幾位師姐，向海嵐、何依婷和朱晨麗都有出席。到傳媒訪問環節，候選佳麗梁允瑜（Chole）就未知是否受負面新聞影響，在接受《香港01》訪問半途更眼紅紅，繼而淚灑當場，而全程在旁陪伴的項目統籌顧問鍾子綸更要出面安慰，訪問一度被迫中斷。

梁允瑜（Chole）在訪問途中淚灑當場，鍾子綸上前安慰。（陳順禎攝）

梁允瑜（Chole）接受《香港01》訪問時，被問道會否擔心負面新聞影響晉升資格時，她就回答：「我覺得關於粗口嘅訪問，之前已經回應咗，我就唔再回應，想專心返個比賽，希望大家畀返啲空間我。」

23歲梁允瑜(Chloe Leung)，是一名模特兒，身高176cm，志向是成為一位出色、而且有影響力演員，始終如一地保持自己的本色。

23歲的梁允瑜（Chloe），身高176cm，是一名模特兒，她指對自己有信心。

點擊睇更多：

+ 5 + 5 + 5

同場加映：香港小姐2021｜細數令人深刻的問答環節 李綺虹唔明中文反應率真

香港小姐2021｜細數令人深刻的問答環節 李綺虹唔明中文反應率真