張雨綺經歷兩次離婚轉愛小鮮肉　帶年輕8歲小提琴手到香閨過夜

撰文： 陳浩賢 最後更新日期： 2021-07-12 21:00

內地女星張雨綺，憑《乘風破浪的姐姐》再次引起關注，人氣急升，最讓人意想不到因節目而譜出戀曲，33歲的她已經歷兩次婚姻失敗，對愛情仍充滿憧憬，而在《姐姐》的衍生節目中跟小提琴手李柄熹擦出愛火，除了到張雨綺寓所過夜，更高調拖手逛街，而男友的背景被起底後，更是震驚網民。

張雨綺和李柄熹因《姐姐的愛樂之程》而擦出愛火。（微博圖片）

張雨綺擔正演出星爺電影《長江7號》，是其中一位著名星女郎，但她的感情生活卻是十分坎坷，先後跟王全安和袁巴元離婚，現時育有一子一女，而在《乘風破浪的姐姐》後，衍生出另一節目《姐姐的愛樂之程》，張雨綺就跟節目中，年輕8歲的小提琴手李柄熹撻著，更提攜對方在《姐姐妹妹的武館》亮相，除了被拍得在張雨綺寓所過夜，近日再被拍得二人拖手逛街，正式公開戀情。

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其實李柄熹不止擔任節目樂師，他還參加過《中國好聲音》、電影《芳華》，但他演出未有太多人留意，人氣反不及現時成為張雨綺男友，李柄熹的背景亦被網民起底，原來他並非早前傳出的北京富二代，他的媽媽只是一位保險從業員，網民對這段女尊男卑的姊弟戀並不看好，更嘲笑是扶貧式戀愛。

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