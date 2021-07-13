大叔的愛｜Anson Lo見完家長爆喊分手極虐心 Edan遭放棄獨對空房

《大叔的愛》進入尾聲，兩條主要愛情線埋尾，不過發展各走極端。

Anson Lo與Edan發展原本好順利，Anson Lo又帶Edan返屋企見家長，雖然Anson Lo向Edan表示「唔係第一次帶人見家長」，不過原來Anson Lo首次向爸爸坦白出櫃，令爸爸以為Edan拗攣兒子，非常憤怒。Anson Lo又邀請Edan過夜，兩人在房內打情罵俏，兩人確認關係後再次互相擁抱，Anson Lo向Edan索吻，不過Edan嘟嘴後避開。

Anson Lo提出分手。（截圖）

Edan回到家後，拿出在台灣買的BB衫，Anson Lo才發現Edan好鍾意BB及小朋友，有點不是味兒，反思兩人關係。Asha亦有向Edan表白心意，Anson Lo目擊到整個過程，他考慮到Edan與自己發展沒有將來，選擇向Edan分手，在沒有解釋之下，Anson Lo爆喊並拋下一句「我唔鍾意你喇！」及推開Edan，第二日更一早搬走，只留下一串鎖匙。

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另一邊，Stanley約簡慕華去酒吧dress up party，簡慕華玩得好開心，不過完場後簡慕華坦白離婚心情，其實是一路扮堅強扮得好辛苦，轉身走時被Stanley捉實拖返轉頭，簡慕華攬實Stanley喊。Stanley第二日在黃德斌面前向簡慕華表白，成功獲得芳心。