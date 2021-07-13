MIRROR Anson Lo、Ian應邀出PO　借《大叔的愛》熱潮推本地景點

近日男團「MIRROR」人氣爆燈，除了兩名成員主演的熱播劇《大叔的愛》，他們也應旅發局邀請推廣「旅遊．就在香港」，幫手推銷本地遊打卡景點。近日MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）及陳卓賢（Ian Chan）到兩景點拍照放上ig ，望各位「神徒」及「鏡粉」分享香港鮮為人知的打卡秘點。



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Anson Lo籲「神徒」提供香港打卡位

近日大熱劇集《大叔的愛》中飾演主角之一「阿牧」的盧瀚霆Anson Lo，應邀出PO，將到西環「藝里坊」壁畫前拍的照片放上ig，擺出跳舞甫士。

Anson Lo提到在熟悉的街頭多花心思構圖，即可拍出全新視角，還叫「神徒」提供香港打卡位，講明會揀出心水地點影靚相「開心Share」。

疫情下難外遊，在港其實也能找到「外地感覺」的秘境，MIRROR成員陳卓賢Ian就選擇在石澳拍攝的「女友視覺」相片上載instagram。

Ian在拍攝時說，只要細心探索，在香港也可找出很多富異國風情的地方，還請其粉絲「Hellosss」分享私藏景點，又指稍後隨時約兄弟一同打卡，二人將相片上載其個人instagram內，吸引一眾粉絲「畀心心」。

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