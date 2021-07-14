傳李澤楷與郭嘉文5年情玩完　IG留工作聯絡方法疑重闖娛樂圈

有「千億女友」之稱的郭嘉文與54歲的超級富豪「小小超」李澤楷拍拖5年，近日傳出李澤楷與郭嘉文的5年情疑似結束，原因指李澤楷成立娛樂公司，簽了25歲女神林宣妤，明年踏入30歲的郭嘉文被打入冷宮。有傳媒找了李澤楷回應，得到的答覆是工作繁忙，私人事不再回應。二人於日本訂情，當年被傳媒拍攝同遊日本，戀情曝光後郭嘉文便與TVB解約，李澤楷2019年拖實郭嘉文出席賽馬日活動成全場焦點。

2019年李澤楷孖女友郭嘉文出活動 大方合照任影唔嬲。（香港01）

其實分手傳聞有跡可尋，在上月郭嘉文於IG發布新相，寫道：「世界很簡單，大人很複雜，所以還是睜一隻眼閉一隻眼，保留一點童真吧。」發布完了這個帖子之後，郭嘉文潛水將近一個月，到昨天（13日）才開始更新IG，其中郭嘉文新Post的caption字眼似乎暗藏玄機，「迷路的時候應該停下來清理好心中的雜念才能找到出路」、「女孩子愛美是天性，但快樂應該不止留於表面，不如試著接受不完美的美」。

同時在與李澤楷拍拖的時候郭嘉文一直配合男方低調作風，現時卻從操故業，例如在IG出post宣傳產品做KOL，早前又與林凱恩為工作拍婚紗照，看來是打算重新進軍娛樂圈。另外郭嘉文IG也有留下工作聯絡的email，但不是簽約李澤楷成立的娛樂公司。

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