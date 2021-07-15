玄彬認愛孫藝珍後首度露面　年近40歲靠Pilates保持男神級身形

玄彬與孫藝真因為拍攝《愛的迫降》而假戲真做，今年元旦更公開認愛，不少粉絲都送上祝福，玄彬日前為代言菲律賓品牌舉辦線上見面會，也是認愛後首度露面，被問是否希望有時光機？玄彬立刻坦言：「不想，因為很喜歡現在。」非常滿意現在與孫藝真的交往狀態。



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玄彬即將邁入40歲，被問到覺得與過去的自己有何改變？他覺得自己現在知道怎樣更放鬆生活，也說有在玩Pilates，不鬆懈體態，被網友笑說可能是受到女友影響。期間，主持人還問他為何不開設Twitter特或IG，他則坦言希望私人生活可以跟工作分開，而他在認愛後難得出席公開活動，依舊保持帥氣，身材極佳，即使有約會對象仍是大家心目中的完美男神。

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