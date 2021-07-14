《怪奇物語》Eleven被舊愛大爆露骨性事細節　揚言會採取法律行動

現年17歲的Millie Bobby Brown憑Netflix王牌劇《怪奇物語》（Stranger Things）Eleven一角而紅遍全球，不過人紅自然是非多。Millie日前被20歲網紅前度Hunter Ecimovic於Instagram直播大爆在兩人拍拖8個月中，當時只有16歲的Millie跟自己發生性行為，更公開兩人的性事細節。

Hunter在直播中表示與Millie的戀情獲得對方父母同意，更指當時是Millie作主動，而兩人拍拖兩個月都居住在女方家。當有網民不同意Hunter的說法，並批評他作為成年人騙「細路女上床」，Hunter直接承認：「係，我係呃細路女上床。」他笑言自己才是吃虧的一方，更以Millie在《怪奇物語》的超能力角色開玩笑：「我被Millie用超能力控制！」在網民的怒轟下，Hunter繼續描述與Millie的性事細節「個細路女好識得口交」、「我試過舔佢屁股」等言論。

Hunter在直播中大爆與Millie的性事細節。（直播畫面截圖）

不過Hunter就堅稱自己沒有犯法，因為兩人發生關係時Millie已經16歲。翻查最低合法性交年齡，美國各州的限制為16至18歲之間，而Millie的住所位於佐治亞州（Georgia）亞特蘭大（Atlanta），而合法性交年齡為16歲。另外，Millie透過發言人批評Hunter的言論非常不負責任、沒有誠信及積具冒犯性與充滿恨意，並指將會採取法律行動阻止Hunter繼續亂說話。

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