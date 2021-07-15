賈靜雯著幼帶小背心罕露性感　激瘦身材連陶晶瑩黃小柔都嚇親

台灣藝人賈靜雯平時穿著打扮以優雅、端莊為主，舉手投足間盡顯成熟女人的典雅韻味，不過近日穿搭難得微解封，小露事業線，好身材吸引一眾好友圍觀讚嘆。



居家防疫期間大家最害怕的就是變胖，但賈靜雯似乎不受影響，她換了一身清涼服裝，上半身香檳色細肩帶小背心，V型領口的低胸設計讓她在俯身時，豐滿上圍呼之欲出，下半身的長裙則凸顯修長身型，窈窕曲線絲毫不受居家防疫的影響，依舊又瘦又美，星友們包括方志友、陶晶瑩、黃小柔都大誇身材好辣：「真的瘦慘了！」

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