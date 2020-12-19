賈靜雯廚藝零蛋修杰楷寧做「家庭煮夫」？爆咘咘聞媽媽煮飯驚叫

台灣男星修杰楷17日出席「健康兒童計畫」記者會，透露囡囡咘咘的健康習慣大概有75分，波妞則約69分，因咘咘比較不挑食，波妞「不吃的東西可多了！」但爆料，因通常都是他下廚，有一晚他要外出工作，告訴咘咘：「今天媽媽（賈靜雯）煮晚餐。」咘咘竟吐槽：「這樣我會有點緊張耶！」

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修杰楷笑說，後來轉述告訴老婆，賈靜雯也向咘咘質問：「哪一方面讓妳緊張？」咘咘則「不正面回答」。修杰楷則形容，若是賈靜雯下廚，可能時間上會比他多1、2個小時，且廚房需要重新整理一番，笑說：「所以我也是有點緊張。」另外，賈靜雯的拌麵品牌日前標示出包遭開罰，修杰楷被問到此事，表示公司已妥善處理，賈靜雯心情也未受到影響，也願意消費者未來共同監督。

賈靜雯的拌麵品牌日前標示出包遭開罰，修杰楷被問到此事，表示公司已妥善處理，賈靜雯心情也未受到影響（IG@alyssachia）

聖誕節將至，咘咘與波妞都已經向聖誕老人許願，並把許願卡掛在家中耶誕樹上，修杰楷透露，女兒們的願望都很簡單，波妞更說：「只要耶誕老公公送的我都喜歡。」他則問女兒們比較喜歡耶誕節還是萬聖節，波妞說都喜歡，但是會怕萬聖節一些可怕裝扮；咘咘很認真思考後，表示較喜歡耶誕節，因萬聖節雖然有糖果可拿，但抱怨：「你們都不讓我吃！」

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