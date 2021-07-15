吳千語同閨蜜開Live搶晒鏡　百億富三代男友幫手湊狗隔空大曬恩愛

現年27歲的吳千語在2018年被爆與坐擁百億身家的富三代男友施伯雄拍拖，雖然兩人的緋聞傳足三年，但雙方一直未有承認戀情，不過近年愈來愈富貴的千語被指隨時嫁入豪門做少奶奶，更有網民發現蛛絲馬跡，繼早前疑似施伯雄的微博帳號曝光之後，日前施伯雄Post出一系列千語收養的狗仔「小白」的照片，原來施伯雄一直有幫女友照顧愛犬，雖然雙方未有互動，但不少粉絲都認為他們算是藉此認戀！



吳千語近日收養了一隻狗仔「小白」。（微博@Karena吳千語）

+ 94

早前有網民發現疑似是施伯雄的微博帳號，當中除了有施伯雄的個人照之外，他的帖文幾乎全部同吳千語有關，言語間都流露出滿滿愛意！日前千語同閨蜜程曉玥一起開Live，身穿淡黃色背心的千語雖然是一邊直播一邊化妝，但依然無損美貌，相當搶鏡！而在千語直播期間，施伯雄就曬出帶狗仔出街的照片，相中的正正是千語之前收養的「小白」。千語要開工，施伯雄就幫手湊狗，網民紛紛留言大讚施伯雄是一位好男友！

施伯雄幫手湊狗。（微博截圖）