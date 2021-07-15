盛舞者｜狄易達隊壓倒性奪冠　麥秋成Foul奶仔有苦衷：希望你明白

無綫綜藝跳舞真人Show《盛‧舞者》昨晚播出第八集，繼續進行第二輪Battle戰，麥秋成隊派出孖8（李俊華）、俊堅及Odi，王君馨隊派出小林、Gordon及被形容為「最勁炸彈」的Pizza，狄易達隊派出Monkey J.、Tania及他自己。Monkey J.、俊堅、孖8、達仔、Pizza都有相對的Battle及街舞經驗；Tania則完全沒有相關經驗，但由於身手柔軟靈活，又有一定舞蹈底子，拍埋四位「高手」比舞並未有失色。三名評判對一致讚賞各人的表現：「三隊都好正，Respect！每一隊都有互動性，做到真正Battle應該有嘅交流。」

今集繼續battle。

Tania更獲評判封為Battle戰MVP：「將現代舞用嚟Freestyle Battle好正！音樂感發揮得非常直接，好Impressive。」達仔事後指Tania對霹靂舞或街舞是完全零經驗，只是靠意志苦練，難怪會練至大腿有瘀傷。達仔說：「佢完全唔識地板動作，但上一Round輸咗後，佢話要做Battle Girl，之後真係狂練。雖然佢本身有體操底子有幫助，但啱啱學就要玩Battle係超級難。」最後達仔隊在五個回合中總共贏了三個回合，以壓倒性姿態力壓其餘兩隊奪得Battle戰第一名及第二輪總冠軍，君馨隊獲得第二名，她與第三名的秋成隊均需各自淘汰一名隊員。

狄易達隊獲冠軍。

今集被淘汰的分別是拉丁舞能手Anson以及奶仔（方紹聰）。秋成傷感透露Foul奶仔原因，是想對方好好休息：「佢第一次比賽已整親頸，成個排舞佢都好辛苦，係時候畀佢休息吓，希望你明白，在心中。」奶仔則感性回應謂：「我入咗TVB 11年一直做演員，有時會覺得跳舞好似同工作冇乜關係，又搵唔到錢。但今次呢個節目，令我發現原來好多嘢唔一定要對工作有幫助，唔一定要搵到錢，其實我跳舞好開心，呢個已經足夠。」

麥秋成要foul人感到難過。