北轍南轅 | 馮小剛執導女性勵志劇捱轟　影帝后客串都難挽回口碑

內地近年來推出不少女性題材劇集，包括《北京女子圖鑒》、《三十而已》、《不完美的她》等，每次都能引起話題。日前，由馮小剛執導，金晨、藍盈瑩、王珞丹等主演的都市女性群像劇《北轍南轅》開播，相隔23年再次拍攝電視劇，不過就首播反應來看，並不盡如人意，最大的弊端就是「太離地」。



馮小剛都挽救不了口碑。（劇集海報）

劇集講述五位背景、性格各異的女性在都市建立友誼、打拼事業、收穫成長與愛情的故事，鼓勵女性在困境中不忘砥礪前行的決心，呈現當代女性獨立、追求個人價值的一面。就簡介來看，應該是一套勵志劇，不過內容卻有違初衷。

金晨飾演的戴小雨出生於普通家庭，以全額獎學金留學挪威五年，連上學加生活費，一年差不多10幾萬，對於家庭來講有些許負擔，但她在國外卻享有海邊小屋，想回國就回國。這些現實中讓留學生最不捨得的花費，對於金晨來講完全不考慮。不知道是不是讀書期間有打工，畢業後金晨開了咖啡店，但經營不下去就關了，原因是「起不了早，熬不了夜」，飾演其表妹的藍盈瑩一口道出她從小到大「好吃懶做」，那麼，應該不存在勤工儉學了吧？

雖然創業失敗，但輕鬆拿出30萬不在話下！而扮演金晨嫲嫲的劉曉慶靠拆遷換來一套北京二環內的兩層樓房屋更是脫離現實，這種種表現，同普通家庭條件的定義相差太遠。

位於北京二環內的兩層寬敞獨立屋。（視頻截圖）

王珞丹飾演的尤珊珊是五人中最有錢的一位，離異育有一子，擁有一間小投資公司，有情有義，幫助身邊所有人，可以借錢給剛認識的朋友，邀請她一起入股開餐廳。生活上要負擔兒子的撫養費以及出過費用，生意上客戶欠她五六百萬，她可以直接不要！這樣慷慨的富豪，想必也是鳳毛麟角了，新認識的一些朋友都不是一個階層，簡直就離譜。

其實劇集純粹只是打著獨立女性的旗號，由人物設定、情節到立場，根本與女性成長相悖，亦忽視了多數女性遭受的困境，更多的是俗套膚淺。譬如金晨回國後找不到工作，因為一個飯局得到機會，這也不可厚非，畢竟有時就是靠機遇。但在飯桌上，對方是認定她長得漂亮、能飲酒而聘用，不熟悉工作內容無問題，最緊要懂得「說話的藝術」，老闆磨破嘴皮都談不成的事，金晨三兩句搞掂，隨即就有兩萬佣金，老闆總結她有三項優勢，第一，聰明；第二，酒量好；第三，漂亮。劇集播出十幾集，根本看不到主角們打拼的艱難，或者有什麼目標，更不用說努力，反而似在鼓吹「天上掉餡餅」，強調外貌等，實在難以引起大眾共鳴。

除此之外，可能由於導演是馮小剛的緣故，客串陣容非常多實力派，包括黃渤、任素汐、宋丹丹、徐帆等，但仍然無法挽救劇集的口碑，網絡一片噓聲。